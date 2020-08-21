فتح تحقيق بشأن سقوط طائرة خفيفة في القنيطرة

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في بلاغ اليوم الجمعة، بأن مكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني فتح تحقيقا تقنيا لتحديد أسباب سقوط طائرة ذات مقعدين، أمس الخميس بالقنيطرة، مخلفا مصرع شخصين.

وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني التابعة للوزارة، أنه "طبقا للقانون الجاري به العمل، فتح مكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني تحقيقا تقنيا لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث".

وذكر المصدر بأن طائرة تابعة للنادي الملكي للطيران بالرباط، من نوع "Cessna" ذات الترقيم "CN-TCG"، كانت قد تحطمت أمس الخميس بمنطقة القنيطرة، مخلفة وفاة شخصين كانا على متنها.