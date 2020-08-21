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الرئيسية | حوادث | أزمة قلبية تودي بحياة شرطي نواحي إقليم النّاظور

أزمة قلبية تودي بحياة شرطي نواحي إقليم النّاظور

أزمة قلبية تودي بحياة شرطي نواحي إقليم النّاظور
هسبريس من الناظور
الجمعة 21 غشت 2020 - 23:00

أودت أزمة قلبية مفاجئة، الجمعة، بحياة رجل أمن بشاطئ "بوقانا" بجماعة بني أنصار التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور.

وكان الضحية، البالغ من العمر 58 سنة والذي يشتغل بمدينة جرسيف، بصدد قضاء رحلة استجمامية رفقة عائلته بالشاطئ المذكور قبل أن تفاجئه الأزمة القلبية.

ونقلت جثّة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسني، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبّي لمعرفة أسباب الوفاة.

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