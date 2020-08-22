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كُتّاب وآراء
المخدّرات توقع بشخصين في قبضة شرطة بنسليمان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، السبت، من توقيف شخصين في عمليتين مختلفتين، يبلغان من العمر 26 و30 سنة، للاشتباه فيهما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومسكّر ماء الحياة، كلّ حسب المنسوب إليه.
وجرى توقيف شابّ يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال عملية أمنية لعناصر الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان، قبل أن تمكّن عملية التفتيش المنجزة من حجز 250 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، فضلا عن مبالغ مالية وهاتف نقال.
وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان من توقيف شخص ثلاثيني، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مسكر "ماء الحياة".
وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه فيه الثاني جرى بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز كميات من مسكر "ماء الحياة" بلغت ما يفوق 140 لترا، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاط محظور.
وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ابن سليمان بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى كل واحد منهما في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما حسب المنسوب إلى كل واحد منهما.