رائحة تعفن تقود إلى اكتشاف جثة ستيني في تطوان

هسبريس من تطوان

عُثر على جثة رجل في عقده السادس داخل غرفة يقطنها بسطح منزل عتيق، السبت، بحي الملاح بالمدينة العتيقة في تطوان.

مصادر هسبريس أفادت أن انبعاث رائحة كريهة من غرفة الستيني أثارت شكوك جيرانه، مما دفعهم إلى إبلاغ السلطة المحلية، مشيرة إلى أن الهالك كان يعيش وحيدا، وكان يعاني من مرض مزمن.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطة المحلية حلت بمكان الواقعة، بمعية عناصر الشرطة العلمية والوقاية المدنية، واقتحمت بيت الهالك، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث عثرت عليه جثة هامدة.

وباشرت عناصر الأمن بحثا في ظروف وملابسات الوفاة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.