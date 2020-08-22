الجيش يحاصر تهريب المخدرات بالساحل المتوسطي

هسبريس من الرباط

علم من مصدر عسكري أن عناصر البحرية الملكية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من حجز أكثر من 3 أطنان ونصف من مخدر الشيرا، على طول السواحل المغربية بالواجهة المتوسطية.

وتمت عمليات الحجز، وفق المصدر نفسه، من خلال دوريات نفذت مطاردات لمراكب من "غوفاست" وقوارب أخرى نفاثة، بينما تم تسليم الموقوفين، إضافة إلى القوارب المحجوزة، إلى عناصر الدرك الملكي من أجل استيفاء الإجراءات القانونية.