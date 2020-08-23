24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

  2. قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات (5.00)

  3. المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين (5.00)

  4. إغلاق منتزه عين أسردون (5.00)

  5. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الغرق يسلب حياة طفلين في جماعة الثوالث بسطات

الغرق يسلب حياة طفلين في جماعة الثوالث بسطات

الغرق يسلب حياة طفلين في جماعة الثوالث بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 23 غشت 2020 - 05:10

فارق طفلان الحياة، مساء السبت، بعد غرقهما في حوض مائي بدوار الدرادكة، التابع لجماعة الثوالث، قيادة بني يكرين نواحي سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية بمركز مشرع بن عبّو سرية عاصمة الشاوية.

ورجّحت مصادر هسبريس أن يكون الطفلان (أحدهما من مواليد 2007، والثاني مزداد سنة 2010)، اللذان يتحدّران من دوار الرغاغوة ببني يكرين، قد توجّها زوال اليوم نحو حوض مائيّ بجماعة الثوالث المجاورة لمسقط رأسيهما ببني كرين، قصد السباحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إلاّ أنّهما قضيا نحبهما غرقا.

وأشرفت السلطة المحلية بقيادة بني يكرين ورئيس مركز درك مشرع بن عبّو سرية سطات على انتشال جثتي الهالكين ومعاينتهما، قبل نقلها نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسطات، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.