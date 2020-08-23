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كُتّاب وآراء
الغرق يسلب حياة طفلين في جماعة الثوالث بسطات
فارق طفلان الحياة، مساء السبت، بعد غرقهما في حوض مائي بدوار الدرادكة، التابع لجماعة الثوالث، قيادة بني يكرين نواحي سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية بمركز مشرع بن عبّو سرية عاصمة الشاوية.
ورجّحت مصادر هسبريس أن يكون الطفلان (أحدهما من مواليد 2007، والثاني مزداد سنة 2010)، اللذان يتحدّران من دوار الرغاغوة ببني يكرين، قد توجّها زوال اليوم نحو حوض مائيّ بجماعة الثوالث المجاورة لمسقط رأسيهما ببني كرين، قصد السباحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إلاّ أنّهما قضيا نحبهما غرقا.
وأشرفت السلطة المحلية بقيادة بني يكرين ورئيس مركز درك مشرع بن عبّو سرية سطات على انتشال جثتي الهالكين ومعاينتهما، قبل نقلها نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسطات، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.