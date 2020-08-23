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كُتّاب وآراء
عناصر الشرطة القضائية تضبط مقترفي جريمة قتل
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، السبت، شخصا يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، والسكر العلني البين.
وتورط الموقوف، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، في تعريض الضحية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، على إثر خلاف مع شخصين من معارفه أثناء احتسائهم الكحول بحي عين إيطي بمقاطعة النخيل مراكش صباح اليوم نفسه.
وبعد تعرض الهالك للضرب والجرح، نقل إلى المستشفى المحلي بمدينة مراكش لتلقي العلاج، غير أن الموت كان قدره.
وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية شخصين يشتبه بتورطهما في ارتكاب هذه الجريمة، وبعدها تمكنت عناصر الشرطة من توقيف واحد منهما وهو في حالة سكر متقدمة.
المشتبه به الموقوف تم وضعه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه به الثاني.