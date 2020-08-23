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كُتّاب وآراء
اعتداء على شرطيين يعرّض شخصين للتوقيف
تعرض شرطيان، السبت، لاعتداء من طرف شخصين من زوار مدينة المضيق، بعد منعهما من ولوج مركب سياحي شهير، تابع للنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق، على متن سيارة نفعية.
ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن الاعتداء على الشرطيين خلف إصابة أحدهما على مستوى الوجه فيما أصيب الثاني على مستوى اليد، مضيفا أنه قد جرى توقيف سائق السيارة ومرافقه، وتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معهما في ظروف الواقعة.
وفي السياق ذاته، أوضح شهود عيان، أن تدخل الشرطيين جاء لفض عرقلة السير التي تسببت فيها سيارة المعتديين، بمدخل المركب السياحي، قبل أن يتعرضا للاعتداء من طرف سائقها ومرافقه، موضحين أن عناصر الأمن تمكنت من توقيف المعتديين، وحجز سيارتهما التي جرى نقلها للمحجز البلدي، بذات المدينة.