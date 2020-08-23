انقلاب سيّارة لنقل الأسماك يخلف قتيلا قرب النّاظور

هسبريس من الناظور

لقي سائق سيّارة لنقل الأسماك مصرعه على الفور، السبت، في حادثة سير خطيرة بمدخل جماعة حاسّي بركان بإقليم النّاظور.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن السّيارة انقلبت بعد انفجار إحدى عجلاتها، ما أدى إلى إصابة السّائق بجروح خطيرة عجلت بوفاته في مكان الحادث.

وحلّت بعين المكان عناصر الدّرك الملكي التي قامت بتحرير محضر معاينة في الواقعة، فيما نُقلت جثّة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني.