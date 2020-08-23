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صعقة كهربائية تنهي حياة طفل في إقليم تاونات
الأحد 23 غشت 2020 - 22:38
أنهت صعقة كهربائية، الأحد، حياة طفل يبلغ من العمر 13 ربيعا، حين كان يتفقد مضخة مياه كهربائية لضخ المياه من سد الساهلة بإقليم تاونات نحو أحد الحقول.
ووفقا لما ذكرته مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي ينحدر من دوار سيدي عمار بلحسن بجماعة ازريزر، كان عند وقوع هذا الحادث برفقة والده، مشيرة إلى أنه توفي على الفور جراء الصعقة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لتاونات تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما أحيلت جثة الطفل، الذي يتابع دراسته بسلك الإعدادي، على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - المهدي الأحد 23 غشت 2020 - 22:46
الله يرحمو مسكين يجب إنتباه لأطفال و حمايتهم من كل خطر
2 - الصبر الجميل الأحد 23 غشت 2020 - 23:11
خبر مفجع يسيل الدمع و يدمي القلب ......
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و صبر اهله و عشيرته ....
و كن في عون والديه و ارفق بهما و اجعل صبرهما رحمة للطفل الشهيد
انا لله و انا اليه راجعون
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و صبر اهله و عشيرته ....
و كن في عون والديه و ارفق بهما و اجعل صبرهما رحمة للطفل الشهيد
انا لله و انا اليه راجعون
3 - جميل الأمزون الأحد 23 غشت 2020 - 23:13
بلد الفوضى بامتياز. لا بد أن الاسلاك كانت عارية أو خيط الأرض لم يكن موصلا إلى المناطق المعدنية. يجب محاسبة الكهربائي الذي قام بالعمل والاب لإسناده الأمر لطفل في هذا السن.
4 - Mounia الأحد 23 غشت 2020 - 23:25
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم يرحمو و يكون مثواه الجنة بإذن الله و أرزق والديه الصبر يا ربي
اللهم يرحمو و يكون مثواه الجنة بإذن الله و أرزق والديه الصبر يا ربي
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