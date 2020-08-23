صعقة كهربائية تنهي حياة طفل في إقليم تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

أنهت صعقة كهربائية، الأحد، حياة طفل يبلغ من العمر 13 ربيعا، حين كان يتفقد مضخة مياه كهربائية لضخ المياه من سد الساهلة بإقليم تاونات نحو أحد الحقول.

ووفقا لما ذكرته مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي ينحدر من دوار سيدي عمار بلحسن بجماعة ازريزر، كان عند وقوع هذا الحادث برفقة والده، مشيرة إلى أنه توفي على الفور جراء الصعقة.

وفتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لتاونات تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما أحيلت جثة الطفل، الذي يتابع دراسته بسلك الإعدادي، على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.