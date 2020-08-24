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كُتّاب وآراء
"المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو
قامت عصابة "مافيا" باختطاف شخص من أقارب سعيد شعو البرلماني المغربي السابق، وذلك يوم السبت الماضي بمدينة ماربيا الإسبانية.
المختطف (ج.ب)، يقيم بين أمستردام الهولندية ودبي الإماراتية، وكان على متن سيارة مرسيديس "ج63" قبل أن تعترضه سيارتان على متنهما ثمانية أشخاص أمام مطعم شهير في المدينة، ويقوم ركابها بإشهار مسدسات في وجهه، حيث امتثل للمختطفين بدون أي مقاومة أو إطلاق للنار، وفق ما أورده شهود عيان.
وقد طالب المختطفون بفدية قيمتها عشرين مليون يورو مقابل إطلاق سراح قريب شعو، في وقت تعرف ماربيا نشاطا مكثفا لمافيا الكوكايين، إذ سبق أن شهدت المدينة في العديد من المرات عمليات اغتيال لعدد من الأشخاص ضمنهم مغاربة.
يذكر أن المدعو سعيد شعو، المقيم بهولندا والحامل لجنسيها والفار من العدالة المغربية، كان من أسباب توتر دبلوماسي سابق بين الرباط وأمستردام، إذ تتَّهمُه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، بالإضافة إلى تأجيج ملف "حراك الريف".