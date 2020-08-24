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الرئيسية | حوادث | الشرطة تطلق الرصاص للسيطرة على عنف في فاس

الشرطة تطلق الرصاص للسيطرة على عنف في فاس

الشرطة تطلق الرصاص للسيطرة على عنف في فاس
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 11:15

تمكنت عناصر دورية للهيئة الحضرية التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، من توقيف مجموعة من الأشخاص كانوا بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف ثمانية أشخاص، من أفراد عائلتين، دخلوا في خلاف بمنطقة "واد فاس"، لأسباب تعكف الأبحاث والتحريات حاليا على تحديد طبيعتها وخلفياتها، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادلهم للضرب والجرح باستعمال الأسلحة البيضاء، ثم عمدوا إلى مواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة؛ مما اضطر حارس أمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكّن من ضبط ستة من بين المشتبه فيهم، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن مديات من الحجم الكبير.

وقد نُقل بعض الموقوفين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج جراء تعرضهم لجروح أثناء هذا النزاع، قبل أن يتم إخضاع الجميع لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جريء الاثنين 24 غشت 2020 - 11:43
7 سنوات من مسلسل سامحيني !!!!!؟؟؟ اي شعب ستربي !!!؟؟؟
ونحمل المسؤولية للشعب.
شحااااال اكفيك من مسدس الله اهديك.
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