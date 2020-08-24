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الرئيسية | حوادث | توقيف مروج مخدرات وحجز كوكايين بمدينة طنجة‎

توقيف مروج مخدرات وحجز كوكايين بمدينة طنجة‎

توقيف مروج مخدرات وحجز كوكايين بمدينة طنجة‎
هسبريس من طنجة
الاثنين 24 غشت 2020 - 13:15

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، بحي "المنظر الجميل" في المدينة ذاتها، في حالة تلبس بحيازة 40 غراما من مخدر الكوكايين.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن الموقوف يبلغ من العمر 38 سنة، وقد مكنت عملية تفتيش أجرتها عناصر الشرطة القضائية على سيارته من حجز مبلغ مالي قدره 110 ألف درهم وخمسة هواتف نقالة.

ووُضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه حول احتمال وجود شركاء له في ترويج المخدرات القوية، لتحديد هوياتهم وتوقيفهم في أقرب الآجال.

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