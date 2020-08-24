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الرئيسية | حوادث | الشرطة القضائية ببني ملال تفكك شبكة للتهجير السري‎

الشرطة القضائية ببني ملال تفكك شبكة للتهجير السري‎

الشرطة القضائية ببني ملال تفكك شبكة للتهجير السري‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 15:15

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال في توقيف مشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية والوساطة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم سيدة، يعملون على استدراج مجموعة من الضحايا من خلال وعود بتسهيل عملية تهجيرهم بشكل سري نحو الخارج، قبل سلبهم مبالغ مالية تجاوزت 30 ميلون سنتيم بعد تعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تمكنت الشرطة بعد البحث والتحري من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم بشقة سكنية بمدينة بني ملال، كما تمكنت من توقيف أحد الضحايا المفترضين، وذلك للاشتباه في كونه لعب دور الوساطة في هذه العملية الإجرامية.

وتم خلال عمليات التفتيش المنجزة بشقق المشتبه فيهم حجز مبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن وصولات لتحويلات مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومديات، وكذا أقنعة وملابس وقفازات يدوية استعملت من قبل الموقوفين، ليتقرر الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتواصل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاط هذه العصابة الإجرامية، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عنتاب بريك الاثنين 24 غشت 2020 - 15:30
مكرها أخاك لا بطل !! من سدت في وجهه الأبواب في بلده وفقد فيه الأمل ماذا يمكن ان يفعل ؟؟
المشكل أعمق من ان يقبض على اشخاص بسبب الهجرة بل المشكل يجب ان يعالج من طرف الدولة على اعلى المستويات لكن مع اااسف من بيدهم الامر مامسوقينش لا يعرفون هل هناك مواطنين أصلا
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