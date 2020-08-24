انتشال جثة "شابة معاقة" من بحيرة بين الويدان

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تم، الإثنين، انتشال جثة شابة كانت قد لقيت مصرعها مساء الأحد غرقا ببحيرة سد بين الويدان، التابعة إداريا لإقليم أزيلال.

وذكرت مصادر هسبريس أن الضحية، التي تنحدر من دوار انگيرت بجماعة بين الويدان، من ذوي الإعاقة، سقطت من فوق مرفأ مُعد لتسهيل ولوج الزوار إلى زوارق البحيرة أثناء قيامها بزيارة إلى المكان رفقة قريبات لها.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الفقيدة طفت صباح الإثنين على مياه البحيرة، ما حدا بالزوار إلى الاتصال بالسلطات المعنية التي حلت بعين المكان على الفور.

وقد نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال، وتم فتح تحقيق في الحادث من طرف مصالح الدرك الملكي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.