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الرئيسية | حوادث | الشرطة القضائية تفك خيوط جريمة قتل في تزنيت

الشرطة القضائية تفك خيوط جريمة قتل في تزنيت

الشرطة القضائية تفك خيوط جريمة قتل في تزنيت
مصطفى البكار
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 01:52

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، في ظرف وجيز، من توقيف شاب عشريني يشتبه في تورطه في تنفيذ جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

عملية التوقيف، التي تمت عصر الاثنين، جاءت، حسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس، بعد تحريات دقيقة باشرتها العناصر الأمنية فور عثورها صباح اليوم نفسه على جثة الضحية مرمية على مقربة من السوق الأسبوعي لتزنيت في ظروف غامضة.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون لشبهة الشذوذ الجنسي بين الجاني والمقتول علاقة مباشرة بالأسباب الكامنة وراء وقوع الجريمة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إيداع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يخضع له من طرف الضابطة القضائية قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

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