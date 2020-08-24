سيارة تنهي حياة متشرد بين أكادير وتزنيت

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شخص يعيش حياة التشرد مصرعه دهسا، الاثنين، في الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوى دوار "آيت صالح"، في الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكانت سيارة بمقطورة قادمة من اتجاه أكادير قد صدمت المفارق للحياة، وهو متشرد مجهول الهوية كان يسير بجانب الطريق، وأردته قتيلا على الفور.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع إلى مكان الحادثة المميتة، وتم فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها، وتوجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات، ووضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة.