إنقاذ 9 مرشحين للهجرة السرية بسواحل سبتة

جمال سماحي من تطوان

تمكنت عناصر البحرية الإسبانية، الاثنين، من إنقاذ 9 مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، حاولوا العبور نحو الجارة الإسبانية عبر ثغر سبتة المحتل، في عمليتين متفرقتين، باستعمال قاربين مطاطين.

ووفق معطيات أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن المحاولة الأولى للتسلل نحو سبتة نفذها 4 مغاربة على متن قارب مطاطي منفوخ، مستغلين الضباب الكثيف خلال فترة الفجر، مشيرة إلى أن عناصر الحرس المدني اعترضتهم عند الحاجز البحري بساحل "تاراخال".

المصدر الإعلامي ذاته أفاد بأن 5 مغاربة آخرين تم إنقاذهم من قبل خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، في اليوم ذاته، أثناء إبحارهم على متن قارب مطاطي بالقرب من شاطئ محطة معالجة مياه سبتة، مشيرا إلى أن صيادا أبلغ عن تواجدهم بعرض البحر.