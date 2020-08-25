رجل يقتل زوجته ويرسل جارته إلى المستعجلات

رشيد الكويرتي من فاس

أقدم زوج على قتل زوجته، التي له منها 3 أطفال، ظهر الثلاثاء، داخل منزل الزوجية الكائن بباب الطيوي بحي مرجان 6 وسط مدينة مكناس، بعد أن أصابها إصابات بليغة على مستوى الرأس باستعمال ساطور.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن الزوج، البالغ من العمر 52 سنة، المشتبه فيه باقتراف هذه الجريمة لأسباب غامضة، هاجم أيضا، باستعمال الأداة الراضة ذاتها، جارته التي يكتري منها الشقة السكنية حيث يقيم، وأصابها بجروح بليغة على مستوى الرأس، نقلت على إثرها إلى قسم المستعجلات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الزوجة، البالغة من العمر 34 سنة، لفظت أنفاسها على الفور، وتم تحويل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وأفادت مصادر هسبريس بأن شبانا من الحي تمكنوا من محاصرة الزوج بعد أن حاول الفرار عقب ارتكابه لاعتدائه، وتسليمه للمصالح الأمنية التي حلت بمكان الحادث فور إخطارها بوقوع هذه الجريمة.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.