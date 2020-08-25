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الرئيسية | حوادث | رجل يقتل زوجته ويرسل جارته إلى المستعجلات

رجل يقتل زوجته ويرسل جارته إلى المستعجلات

رجل يقتل زوجته ويرسل جارته إلى المستعجلات
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:15

أقدم زوج على قتل زوجته، التي له منها 3 أطفال، ظهر الثلاثاء، داخل منزل الزوجية الكائن بباب الطيوي بحي مرجان 6 وسط مدينة مكناس، بعد أن أصابها إصابات بليغة على مستوى الرأس باستعمال ساطور.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن الزوج، البالغ من العمر 52 سنة، المشتبه فيه باقتراف هذه الجريمة لأسباب غامضة، هاجم أيضا، باستعمال الأداة الراضة ذاتها، جارته التي يكتري منها الشقة السكنية حيث يقيم، وأصابها بجروح بليغة على مستوى الرأس، نقلت على إثرها إلى قسم المستعجلات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الزوجة، البالغة من العمر 34 سنة، لفظت أنفاسها على الفور، وتم تحويل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وأفادت مصادر هسبريس بأن شبانا من الحي تمكنوا من محاصرة الزوج بعد أن حاول الفرار عقب ارتكابه لاعتدائه، وتسليمه للمصالح الأمنية التي حلت بمكان الحادث فور إخطارها بوقوع هذه الجريمة.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - بنت شعب الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:25
ياربي سلامة ولات غير قتيلة معرفت فين غادين بهادشي
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25
2 - عباس الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:25
لا حول ولا قوة إلا بالله. جريمة شنعاء لا تغتفر مهما كانت المبررات.
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24
3 - لا اله الا الله الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:25
لا حول ولا قوة الا بالله رحمها الله
هل ليس في قلبه رحمة حرمة اطفالها من امهم ومنه ايضا نتمنى الحكم عليه باقصى العقوبات لا اله الا له
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16
4 - ميستر كونان الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:32
دابا يخرجو علينا بعض الذكور أعداء الأنثى ولا أقول الرجال ويسبقون القضاء في الحكم ويقولون أن الزوجة والجارة هما السبب وبأن لسانهن سليط وأن الزوج المسكين والحنون لم يفعل شيئا سوى الدفاع عن نفسه من النساء السليطات اللسان وبدون حتى أن يحضروا الواقعة ماذا جرى بينهم يعني شهادة الزور ويقولون أيضا أن المشكل يوجد في مدونة الأسرة كذلك لأنها لم تترك الذكر المسكين أن يتزوج بأربع نساء لأنهم لا يكفيهم أن تقتل واحدة ويشردوا أطفالها بل يجب أن يقتلو أربع زوجات ويشردو أطفالهن ههه
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-24
5 - مسفيوي ولد العز-فرنسا الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:33
عمره 52 سنة و الزوجة 34 سنة , ممكن اسثنتاج سبب االجريمة ..ربما الافلام التركية كان لها تاثير. و الله الم.
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-26
6 - مكناسي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:36
جرائم قتل بشعة سجلت بمكناس في ظرف وجيز خلال الأيام الأخيرة منها ماوقع أمس حين ظبط شاب وهو يحمل على متن سيارته جثة شاب آخر مذبوح في وضعية مقرفة..نسأل الله اللطف..
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8
7 - Ra Cha الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:37
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم وضعنا الحالي مخيف جدا أصبحت كل الأخبار التي نتلقاها عبارة عن فلان قتل فلان، فلان قتل نفسه، انقلاب حافلات، انفجارات، سقوط منازل، حرائق..... اللهم لطفك يارب
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8 - عقا الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:37
أيا كانت الأسباب لا بحق له قتل نفس خلقها الله إلا بالحق. اغلب الظن أنها الغيرة العمياء أو مشاكل عائلية أو مادية مثلما يكابده جل المغاربة هذه الأيام لكن الشيطان أعمى بصيرته وزين له اقتراف تلك الجريمة الشنعاء دون مراعاة خلفياتها وما ستنتجه من أيتام وضحايا. أما الزوجة المغدورة فلن أقول فيها إلا ما يرضي الله فعسى ربنا أن يتغمدها برحمته ويغفر لها. وحدهم الأبناء هم الضحايا الذين تجب رعايتهم من طرف الجهات المختصة نفسانيا على الأقل .فما اصعب أن تستفيق على فقدان ابوين دفعة واحدة .ام مقتولة وأب في السجن. اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه.وانا لله وانا اليه راجعون.
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9 - العربي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:40
يا رب السلامة .....
اصبح المجتمع تحت سيطرة المجرمين ....
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10 - ملاحظ الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:41
اظن ان الشك او الخيانة هي السبب
انظرو لفارق السن بين الزوجة و الجاني
لا حول و لا قوة الا بالله
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11 - conavirus الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:47
هذه هي النهاية الحتمية لكل من يفكر بالزواج
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12 - ابو انس الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:49
بالامس وفي نفس المدينة شاب ذبح صديقه من للوريد للوريد داخل سيارة و اليوم زوج ينهي حياة زوجته بساطور وغدا نتوقع الاسوء وهذا كله بسبب البعد عن الله والتقرب الى الشيطان بكل الوسائل من مخدرات و حبوب هلوسة وغير ذلك اجارنا الله واياكم من كل مصيبة
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