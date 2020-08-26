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الرئيسية | حوادث | حجر عشرة أطنان من القنب الهندي ضواحي وزان

حجر عشرة أطنان من القنب الهندي ضواحي وزان

حجر عشرة أطنان من القنب الهندي ضواحي وزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 26 غشت 2020 - 04:40

داهمت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان مجموعة من الأوكار على مستوى جماعة سيدي رضوان تتخذها عصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات مخازن قبل نقل بضاعتها الممنوعة إلى مختلف ربوع المملكة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز عشرة أطنان من القنب الهندي وكمية مهمة من مخدر الشيرا كانت معدة للترويج، كما مكنت من حجز ثماني سيارات مزورة صفائحها تستعمل في نقل الممنوعات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

وفي الوقت الذي أفضت فيه المداهمة إلى توقيف شخص من أفراد العصابة، فتحت الضابطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد امتدادات هذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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