شرطة طنجة توقف "حتوءة" لتكوين عصابة إجرامية

هسبريس من طنجة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الثلاثاء، من توقيف مبحوث عنه ملقب بـ"حتوءة"، من ذوي السوابق القضائية وموضوع عدة مذكرات بحث، خلال عملية أمنية قامت بها بحي المجاهدين.

ووفق بلاغ لولاية الأمن ذاتها توصلت به هسبريس، فإن الموقوف البالغ من العمر 28 سنة، "كان مختبأ في إحدى الشقق"، وهو "مبحوث عنه وطنيا من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح، والاتجار في المخدرات".

وأوضح المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن "حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، كان يستعمله المعني في السرقات وتهديد المواطنين والضرب والجرح".

وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول القضايا المتورط فيها، والكشف عن شركائه المحتملين في أعماله الإجرامية، وتقديم الجميع أمام العدالة.