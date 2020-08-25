24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار
- التعليم عن بعد
- توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب
- فحوص تبحث عن كورونا بين "مقدّمين" في مرتيل
- التلاميذ يترقبون الدخول المدرسي بنفسية هشّة وطموحات محدودة
باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)
هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)
تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)
- تنسيق نقابي ينادي باعتماد "التعليم عن بعد" خلال شتنبر وأكتوبر - (125)
- اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي - (110)
- باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب - (92)
- المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (78)
- هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة طنجة توقف "حتوءة" لتكوين عصابة إجرامية
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الثلاثاء، من توقيف مبحوث عنه ملقب بـ"حتوءة"، من ذوي السوابق القضائية وموضوع عدة مذكرات بحث، خلال عملية أمنية قامت بها بحي المجاهدين.
ووفق بلاغ لولاية الأمن ذاتها توصلت به هسبريس، فإن الموقوف البالغ من العمر 28 سنة، "كان مختبأ في إحدى الشقق"، وهو "مبحوث عنه وطنيا من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح، والاتجار في المخدرات".
وأوضح المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن "حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، كان يستعمله المعني في السرقات وتهديد المواطنين والضرب والجرح".
وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول القضايا المتورط فيها، والكشف عن شركائه المحتملين في أعماله الإجرامية، وتقديم الجميع أمام العدالة.