24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  2. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

  3. ذكرى الجيش الملكي (5.00)

  4. بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة (5.00)

  5. تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شرطة طنجة توقف "حتوءة" لتكوين عصابة إجرامية

شرطة طنجة توقف "حتوءة" لتكوين عصابة إجرامية

شرطة طنجة توقف "حتوءة" لتكوين عصابة إجرامية
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:17

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الثلاثاء، من توقيف مبحوث عنه ملقب بـ"حتوءة"، من ذوي السوابق القضائية وموضوع عدة مذكرات بحث، خلال عملية أمنية قامت بها بحي المجاهدين.

ووفق بلاغ لولاية الأمن ذاتها توصلت به هسبريس، فإن الموقوف البالغ من العمر 28 سنة، "كان مختبأ في إحدى الشقق"، وهو "مبحوث عنه وطنيا من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح، والاتجار في المخدرات".

وأوضح المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن "حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، كان يستعمله المعني في السرقات وتهديد المواطنين والضرب والجرح".

وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول القضايا المتورط فيها، والكشف عن شركائه المحتملين في أعماله الإجرامية، وتقديم الجميع أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.