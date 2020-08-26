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كُتّاب وآراء
الأمن يفكك وكرا لممارسة الدعارة في مدينة تزنيت
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن تزنيت، ليلة الاثنين، من تفكيك وكر مخصص لممارسة الدعارة داخل منزل بحي آيت محمد وسط المدينة.
وأسفرت عملية المداهمة، التي جاءت بعد تفاعل إيجابي للمصالح الأمنية مع شكايات المواطنين القاطنين بجوار المنزل المذكور، عن ضبط سيدة متزوجة بمعية شاب في عقده الثالث وهما في وضعية مخلة بالحياء.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوفين المتحدرين من جماعة الركادة تحت تدبير الحراسة النظرية، موازاة مع فتح بحث معمق قصد توقيف المتورط الثالث ومتابعته بتهم متعلقة بوضع منزله رهن إشارة عدة أشخاص بغاية ممارسة الدعارة.