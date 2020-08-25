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كُتّاب وآراء
هتك عرض قاصر يجر ثلاثة أشخاص إلى القضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و29 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك العرض.
وأفادت معطيات توصلت بها هسبريس بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة بني ملال كانت قد فتحت بحثا قضائيا في شأن تعرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، تعاني من إعاقة بصرية جزئية، للتغرير وهتك العرض المقرون بالعنف، يوم الأحد المنصرم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.