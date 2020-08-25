24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  2. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  3. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

  4. انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة (5.00)

  5. "استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | تسجيل حالتي انتحار في مدينتي سطات وبنسليمان

تسجيل حالتي انتحار في مدينتي سطات وبنسليمان

تسجيل حالتي انتحار في مدينتي سطات وبنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:34

أمرت النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، بإجراء تشريح طبّي لجثة شابّ عشريني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليه معلقا بحبل قرب منزل العائلة نواحي مدينة بنسليمان، قبل أن يفارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

مصادر هسبريس رجّحت إقدام الشاب "ح. ن"، وهو أعزب، مزداد سنة 1994 ويتحدّر من دوار أولاد إبراهيم جماعة الردادنة أولاد مالك إقليم بنسليمان، على محاولة انتحار، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل، قبل أن يتدخل أفراد عائلته الذين أسرعوا بنقله إلى المركز الصحي بالكارة إقليم برشيد، نظرا لقربه من مكان الحادث، إلاّ أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الكارة سرية برشيد، وممثل عن السلطة المحلية، إلى المركز الصحي الكارة، حيث قاموا بمعاينة جثة الشاب، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بسطات، قصد إخضاعها للتشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار نتائجه في البحث القضائي المفتوح، لإجلاء حقيقة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وفي السياق ذاته قرّر الطبيب المداوم، اليوم الثلاثاء، بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات إدخال شابة "م،م"، متحدّرة من منطقة أحلاف عين الضربان دائرة ابن أحمد، نواحي عاصمة الشاوية، قسم العناية المركّزة، قصد إنقاذ حياتها بعد تناولها مادّة سامة تستعمل في إبادة الحشرات.

ورجّحت مصادر هسبريس إقدام الشابة على محاولة الانتحار بتناولها المادة السامّة، في انتظار نتائج البحث القضائي التمهيدي، لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث وتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هام: هام هام الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:49
ليكون في علمكم أن المنتحر و المتردي من أعلى الإمكان. والقاتل نفسه بحديدة .
فإنه من أهل النار.
بنص القرآن والسنة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل نفسه بحديدة فهو يعدب بها في نار جهنم )). أو كما قال.
وفي القرآن :(ومن قتل نفسا متعمدا فجزؤه نار جهنم خالدا فيها..

((
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - the peace الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:00
في هذه الايام صارت حوادث الانتحار منتشرة جدا ، لابد ان هنالك سبب لكل ذلك عموما يا رب اغفر لهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - اية الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:18
الانتحار العلاج ديالو هو الرجوع الى الدين نربيو ولادنا تربية دينية نعلموه القناعة ونعلموه الى كانت شي حاجة فرزقو مغيحيدها ليه تواحد كيفما بغا يكون وياخد العبرة راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كدوز عليه ايام ومكيلقاش حتى مياكل وبنادم لاقي كلشي ومعجبو حال علموهم رزق لحلال واخا قليل كتكون فيه البركة والى ضاق بيك لحال ستفغر وقرا القران وربي غيفرجها عليك....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.