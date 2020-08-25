تسجيل حالتي انتحار في مدينتي سطات وبنسليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، بإجراء تشريح طبّي لجثة شابّ عشريني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر عليه معلقا بحبل قرب منزل العائلة نواحي مدينة بنسليمان، قبل أن يفارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

مصادر هسبريس رجّحت إقدام الشاب "ح. ن"، وهو أعزب، مزداد سنة 1994 ويتحدّر من دوار أولاد إبراهيم جماعة الردادنة أولاد مالك إقليم بنسليمان، على محاولة انتحار، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل، قبل أن يتدخل أفراد عائلته الذين أسرعوا بنقله إلى المركز الصحي بالكارة إقليم برشيد، نظرا لقربه من مكان الحادث، إلاّ أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الكارة سرية برشيد، وممثل عن السلطة المحلية، إلى المركز الصحي الكارة، حيث قاموا بمعاينة جثة الشاب، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بسطات، قصد إخضاعها للتشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار نتائجه في البحث القضائي المفتوح، لإجلاء حقيقة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وفي السياق ذاته قرّر الطبيب المداوم، اليوم الثلاثاء، بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات إدخال شابة "م،م"، متحدّرة من منطقة أحلاف عين الضربان دائرة ابن أحمد، نواحي عاصمة الشاوية، قسم العناية المركّزة، قصد إنقاذ حياتها بعد تناولها مادّة سامة تستعمل في إبادة الحشرات.

ورجّحت مصادر هسبريس إقدام الشابة على محاولة الانتحار بتناولها المادة السامّة، في انتظار نتائج البحث القضائي التمهيدي، لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث وتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.