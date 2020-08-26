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كُتّاب وآراء
جثة مجهولة الهوية تستنفر الدرك الملكي بأولاد جرار
عثر على شخص مجهول الهوية جثة هامدة، مساء الثلاثاء، بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى دوار إدوبلا بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة بإقليم تزنيت.
وأورد مصدر هسبريس أن الهالك، الذي يقدر أنه في بداية عقده السادس، ما تزال أسباب وفاته مجهولة إلى حدود الساعة.
واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية التي حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية بخصوص الموضوع، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى توجيه الجثة نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي.