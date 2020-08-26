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الرئيسية | حوادث | أمن العرائش يحجز مخدرات موجهة للتهريب الدولي

أمن العرائش يحجز مخدرات موجهة للتهريب الدولي

أمن العرائش يحجز مخدرات موجهة للتهريب الدولي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:30

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، الثلاثاء، من حجز كمية من المخدرات، كانت موجهة إلى التهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وكانت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات باشرت عملية أمنية بمنطقة صخرية بالشريط الساحلي لمدينة العرائش، أسفرت عن حجز 22 رزمة تحتوي على 770 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت في طريقها إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وتتواصل الأبحاث والتحريات التي تجريها عناصر الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حصر ارتباطاتهم المحلية والدولية.

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