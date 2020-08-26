24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التكلفة المالية لمريض واحد بـ"كوفيد-19" تبلغ زهاء 20 ألف درهم
- "الرّصاص المطاطي" يواجه طالبي اللجوء في مليلية
- تأجيل عقد منتدى دافوس العالمي إلى صيف 2021
- هذه تفاصيل طريقة تعبئة استمارة "التعليم الحضوري"
- المغرب يسجل 1336 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)
الفنانة ثريا جبران .. فارسة الخشبة و"الثريا المنيرة للمسرح المغربي" (5.00)
الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)
"QAnon".. هكذا تنشر حركة أمريكية نظريات مؤامرة حول ترامب (5.00)
- أمزازي يرفض تأجيل الدخول المدرسي ويعتبر التوقّف أخطر من كورونا - (293)
- الجزائر ترحّبُ بالحوار "البنّاء" مع المملكة وتجاوزِ خلافات الماضي - (200)
- برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة - (173)
- مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" - (107)
- ورقة بحثية تقترح تأجيل الدخول المدرسي والجامعي الجديد لأسبوع - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن العرائش يحجز مخدرات موجهة للتهريب الدولي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، الثلاثاء، من حجز كمية من المخدرات، كانت موجهة إلى التهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
وكانت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات باشرت عملية أمنية بمنطقة صخرية بالشريط الساحلي لمدينة العرائش، أسفرت عن حجز 22 رزمة تحتوي على 770 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت في طريقها إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وتتواصل الأبحاث والتحريات التي تجريها عناصر الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حصر ارتباطاتهم المحلية والدولية.