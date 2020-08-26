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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف متورِطَين في جريمة قتل بتيزنيت
أوقفت العناصر الأمنية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وعدم التبليغ عن جناية رغم العلم بوقوعها.
ووفق مصادر هسبريس فقد كان المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 24 سنة، دخل في خلاف مع الضحية داخل غرفة يكتريها بمنزل بالمنطقة الصناعية بمدينة تيزنيت، عرضه إثره لاعتداء جسدي تسبب في سقوطه من نافذة هذا المسكن، ما تسبب في وفاته.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، فضلا عن شخص آخر يشتبه في تورطه في عدم تبليغ مصالح الشرطة بوقوع هذه الأفعال الإجرامية رغم علمه بحدوثها.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.