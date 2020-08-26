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انهيار بناية خالية في المدينة القديمة بالدار البيضاء
الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:15
انهارت بدار المعيزي بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، بناية خالية من السكان، دون أن يخلف هذا الحادث أي خسائر في أرواح المارة.
وحسب شهود عيان، فإن الأمر يتعلق ببناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط، وأدرج أصحابها ضمن المستفيدين من برنامج إعادة الإسكان بالدار البيضاء.
وقد استنفرت الواقعة السلطة المحلية والشرطة والوقاية المدنية، وتمت معاينة البناية ومحيطها قبل تطويق المكان.