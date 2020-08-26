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الرئيسية | حوادث | "الرّصاص المطاطي" يواجه طالبي اللجوء في مليلية

"الرّصاص المطاطي" يواجه طالبي اللجوء في مليلية

"الرّصاص المطاطي" يواجه طالبي اللجوء في مليلية
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 26 غشت 2020 - 16:10

عاشت مدينة مليلية المحتلّة، الأربعاء، حالة استنفار قصوى بعد تدخّل عناصر الحرس المدني وقوات مكافحة الشّغب لمواجهة عصيان اندلع بمركز اللاجئين المعروف اختصارا بـ"سيتي".

وتعود تفاصيل الأحداث إلى احتجاج طالبي اللجوء المنحدرين من المغرب وتونس والجزائر ومصر، منذ الثّلاثاء، على حكومة مليلية، مطالبين إياها بنقلهم إلى العاصمة مدريد بعد مكوثهم لمدّة طويلة داخل المركز دون تحديد مصيرهم.

واضطرت قوات مكافحة الشّغب إلى استعمال الرّصاص المطاطي بعد أن لجأ المتظاهرون إلى الاستعانة بالحجارة والعصي لمواجهة قرار قمع احتجاجهم.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية بمليلية، استنادًا إلى معطيات مسؤولين حكوميين، فقد أصيب 6 حراس مدنيين وثلاثة من ضباط الشرطة الوطنية الإسبانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وأورد المصدر ذاته أن الحرس المدني تمكن من اعتقال 26 من المتظاهرين الذين بلغ عددهم حوالي 200 شخص، في حين ما زالت دوريات الأمن تحيط بالمكان للسيطرة على الوضع.

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