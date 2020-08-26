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الرئيسية | حوادث | حادثة سير خطيرة تصرع السائق في نواحي النّاظور

حادثة سير خطيرة تصرع السائق في نواحي النّاظور

حادثة سير خطيرة تصرع السائق في نواحي النّاظور
هسبريس من الناظور
الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:40

لقي شخص مصرعه على الفور، الأربعاء، في حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة "أركمان" وجماعة "رأس الماء" بإقليم النّاظور.

وحسب مصدر مطلع، فقد نجم الحادث المميت عن انقلاب سيّارة خفيفة، ما أدى إلى مصرع سائقها متأثّرًا بجروحه.

وحلت بالمكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية للإشراف على حيثيات الحادث، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني بالناظور.

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