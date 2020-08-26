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كُتّاب وآراء
حريق يأتي على محتويات منزل وسط مدينة سطات
اندلع حريق بمنزل في الطابق الثاني بحي السلام الشطر الثالث غرب مدينة سطات، الأربعاء، مخلّفا خسائر مادية كبيرة دون تسجيل خسائر في الأرواح، لأسباب ما تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الضابطة القضائية.
ورجّحت مصادر هسبريس أن يكون سبب اندلاع النيران شاحن هاتف نقال، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها مدن عدّة من بينها سطات، حسب نشرة جويّة إنذارية.
وأتى الحريق على أثاث المنزل، بعد أن نجا أفراد العائلة المكوّنة من أم وطفليها، الذين غادروا المنزل فور اندلاع النيران بمساعدة أحد شبان الحي.
وانتقلت عناصر الضابطة القضائية وأفراد من الشرطة العلمية وممثل السلطة المحلية بالمقاطعة السادسة إلى عين المكان، وجرى استدعاء رجال الوقاية المدنية الذين سيطروا على النيران وإخمادها والحيلولة دون انتقالها على الشقق المجاورة.
وموازاة مع ذلك، نقل الشاب الذي ساعد الأسرة إلى قسم المستعجلات بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما أصيب بحروق طفيفة على مستوى الصدر.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا تمهيديا في الموضوع لمعرفة السبب الحقيقي الكامن وراء اندلاع النيران، وكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، وفق تعليمات النيابة العامّة المختصة.