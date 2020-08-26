محاولة انتحار بتسلق عمود كهربائي تهز اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

استنفر تهديد مواطن بالانتحار، الأربعاء، مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية ومسؤولي السلطة المحلية باشتوكة آيت باها، حيث تسلق عمودا كهربائيا للتوتر المتوسط، على الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى دوار تن منصور، بالجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

ووفقا لشهود عيان فإن المعني يعاني اضطرابات نفسية، وله مشاكل أسرية، وقد رفض النزول من العود الكهربائي، رغم الوعود التي قدمت له بالتدخل لحل مشكلته.

وصلة بالموضوع، قال قاسم بلواد، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "بقاء السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية متفرجة لساعات دون التوفر على أبسط وسائل الإنقاذ يسائل دورها في الحفاظ على حياة المواطنين، مهما كانت دوافع إقدامهم على تلك الأفعال".

وأضاف الفاعل الحقوقي أن "بقاء السلطات والوقاية المدنية تراقب الوضع لأزيد من خمس ساعات دون توفرها حتى على مكبر صوت أمر يدعو إلى الاستفسار عن الإمكانيات والكفاءات المتوفرة لدى هذه المصالح، ونجاعة تدخلاتها لإنقاذ حياة المواطنين".

يذكر أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت، بعد أزيد من ست ساعات، من إنقاذ المعني، وهو أب لطفلين، ويقطن بدار "آيت علي" بجماعة إنشادن، حيث تم إنزاله من أعلى العمود الكهربائي الذي تسلقه، وجرى نقله إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.