لسعات عقارب ترسل 11 شخصا إلى مشفى سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن الحصيلة الأولية للسعات العقارب المسجّلة منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء، في صفوف سكان قرى عاصمة الشاوية، التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة، بلغت 11 حالة، نقلت جميعها إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الحالات تهمّ فئات عمرية مختلفة، من بينها أطفال، ينحدرون من القرى التابعة لإقليم سطات، كالبروج وأولاد بوزيري وابن أحمد وغيرها من المناطق المجاورة لعاصمة الشاوية.

وأضافت المصادر نفسها أنّ إقليم سطات يعتبر من النقط السوداء، خاصة على مستوى البروج بني مسكين وأولاد بوزيري ورأس العين وأولاد فارس دائرة ابن أحمد وغيرها، التي تعرف انتشار العقارب والأفاعي، وتسجّل سنويا عددا من اللسعات في صفوف المواطنين؛ إذ توفيت طفلة واحدة بقسم الإنعاش في الأسبوع الثاني من غشت الجاري إلى حدود اليوم، وتنحدر من رأس العين الشاوية.

ووفق مصادر طبية فإن الأشخاص الأحد عشر حالاتهم مستقرّة، ولا تدعو إلى القلق، بعد معاينتهم جميعا من قبل طبيب المداومة وطبيب إنعاش، قبل أن يقرّرا الاحتفاظ بكل حالة لما يقارب 4 ساعات تحت المراقبة الطبية، وتتبع وضعها الصحي. وغادر أغلب المعنيين المستشفى في انتظار تحسّن حالة الباقين لمغادرة المرفق الصحي في اليوم نفسه.