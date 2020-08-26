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كُتّاب وآراء
حريق يدمر عشرات المركبات بمستودع جماعة أزرو
خلف حريق مهول، شب مساء يوم الأربعاء بالمستودع الجماعي لجماعة أزرو، الكائن بطريق عين غبال بمدينة أزرو، خسائر مادية جسيمة، دون أن يخلف خسائر بشرية.
وأفاد مصدر من جماعة أزرو بأن الحريق، وفي حصيلة أولية، دمر عددا من المركبات المتلاشية، منها 42 سيارة خفيفة، و4 شاحنات، وجرار واحد، كما أدى إلى تفحم محجوزات متنوعة.
وأوضح مصدر هسبريس أن عناصر الوقاية المدنية، مدعومة بعناصر القوات المساعدة ومصالح المياه والغابات ومتطوعين، تمكنت بصعوبة من التغلب على الحريق وإخماده، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة داخل المحجز بفعل تكدس مواد سريعة الاشتعال بأركانه.
وفيما شرعت مصالح جماعة أزرو في إحصاء مخلفات هذا الحريق والخسائر الناجمة عنه، فتحت المصالح الأمنية والسلطة المحلية بالمدينة تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاعه.