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مصرع طفل غرقا في شاطئ ضواحي إقليم طانطان
الخميس 27 غشت 2020 - 10:14
لقي طفل يبلغ من العمر 15 سنة، مساء يوم الأربعاء، مصرعه غرقا وسط مياه شاطئ "لمخيريب" التابع للنفوذ الترابي لإقليم طانطان.
وأورد مصدر محلي لجريدة هسبريس أن الغريق كان بصدد ممارسة هواية السباحة بمعية زملائه، قبل أن تجرفه أمواج المحيط الأطلسي ويختفي عن الأنظار.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الإنقاذ التابعة لمصالح الوقاية المدنية قامت بحملة تمشيطية قصد العثور على الطفل القاصر، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.