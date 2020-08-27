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الرئيسية | حوادث | مصالح أمن مراكش توقف صاحب مقهى للقمار

مصالح أمن مراكش توقف صاحب مقهى للقمار

مصالح أمن مراكش توقف صاحب مقهى للقمار
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 27 غشت 2020 - 17:20

أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش مسير إحدى المقاهي بحي الشرف بمقاطعة جليز متلبسا باستخلاص ثمن تذاكر القمار الذي ينظمه دون ترخيص ببهو خلفي تابع للمقهى.

وأسفرت هذه العملية التي قامت بها مصالح ولاية أمن مراكش، في سياق فرض احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، عن ضبط عدد من المقامرين بهذا المقهى دون أي إجراء صحي احترازي.

وبين البحث المنجز في النازلة أن الشخص المعني ينظم بصورة سرية جولات للقمار تزامنا مع إجراء سباقات الخيول، التي يتم بثها على الشاشة عبر مستقبل رقمي خاص بالقنوات التي تقوم بتغطية هذه السباقات بشكل مباشر.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حجزت مصالح الأمن التلفاز والمستقبل الرقمي ومبلغا ماليا متحصلا من شراء تذاكر القمار، لفائدة البحث، وتم الاحتفاظ بمسير المقهى وبعض الزبناء الذين ضبطوا متلبسين باستهلاك المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة.

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1 - Me again الخميس 27 غشت 2020 - 17:31
يحيا رجال الأمن الذين يحاربون القمار!
نتمنى منهم ان يوقفوا كذلك اباطرة الكازينوهات و التيرسي و اللوطو و طوطوفوت و اليانصيب الوطني و جميع انواع القمار و ان يغلقوا مقراتها!
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