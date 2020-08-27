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الرئيسية | حوادث | مستشفى بالبيضاء يحيل "فيديو رشوة" على القضاء‎

مستشفى بالبيضاء يحيل "فيديو رشوة" على القضاء‎

مستشفى بالبيضاء يحيل "فيديو رشوة" على القضاء‎
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 19:48

قررت إدارة مديرية المركز الاستشفائي محمد الخامس بالدار البيضاء إحالة محتوى شريط يتضمن شبهة ارتشاء على السلطات القضائية المختصة، من أجل التحقق منه.

ووفق بلاغ لوزارة الصحة فإن الشريط المعني، الذي يوجه اتهامات إلى طبيبة وحارس أمن خاص بالارتشاء لغرض إجراء عملية ولادة قيصرية داخل المركز الاستشفائي، "دفع إدارة المؤسسة إلى فتح تحقيق في الموضوع، لكن لم تسفر التحريات المنجزة عن التأكد من صحة الشريط ومن تحديد هوية المتورطين (...)، كما أنه لا يتضمن تاريخ الواقعة".

وأضاف البلاغ أن إدارة المركز الاستشفائي لم تتوصل بأي شكاية أو تظلم في الموضوع، مؤكدا أنها "تدين هذه التصرفات الدنيئة التي تسيء إلى مهنيي الصحة وللمشتغلين بهذه المؤسسة الذين يقدمون تضحيات جساما، خاصة في هذه الظروف العصيبة المرتبطة بجائحة كورونا".

كما خلص البلاغ إلى أنه نظرا للنتائج السلبية للتحريات الإدارية "فإن إدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس ستقوم بإحالة القضية على السلطات القضائية المختصة، من أجل التحقيق في محتويات الشريط المذكور، وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزمه الأمر".

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