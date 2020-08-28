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الرئيسية | حوادث | حريق يأتي على 15 هكتارا من غابة بإقليم الحوز

حريق يأتي على 15 هكتارا من غابة بإقليم الحوز

حريق يأتي على 15 هكتارا من غابة بإقليم الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 28 غشت 2020 - 00:25

اندلع حريق في غابة توجد بجماعة أغواطيم بإقليم الحوز، يوم الخميس، وأتى على أزيد من 15 هكتارا من غطائها النباتي.

واستنفر الحريق السلطة المحلية، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالحوز، وعناصر الوقاية المدنية، وشباب المنطقة، الذين بذلوا مجهودا كبيرا لإخماده.

ومكنت مجهودات المتدخلين من السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، رغم الصعوبات التي واجهتهم بفعل الرياح التي كانت سببا في انتشار النيران التي قضت على مساحة شاسعة من الغطاء النباتي بهذه الغابة.

وفتحت مصالح الدرك الملكي ومديرية المياه والغابات بحثا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحريق، وهو الثاني الذي يأتي على الغطاء النباتي بإقليم الحوز.

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