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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في التبليغ عن جريمة وهمية بالبيضاء

توقيف متورط في التبليغ عن جريمة وهمية بالبيضاء

توقيف متورط في التبليغ عن جريمة وهمية بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 23:18

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الخميس، شخصا معروفا بسوابقه القضائية العديدة في السرقات الموصوفة والاتجار بالمخدرات وتسهيل البغاء، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها.

وكان المشتبه فيه، البالغ من العمر 45 سنة والمدان في أكثر من خمس عشرة قضية جنائية، قد شارك في تصوير شريط فيديو مفبرك في غضون شهر يوليوز من السنة المنصرمة، يوثق لجريمة وهمية تزعم استهداف منزل مواطن مغربي بالدار البيضاء بدعوى اضطهاده دينيا بعد اعتناقه لديانة أخرى.

وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه الموقوف تم تسخيره من طرف مالك المنزل وأفراد عائلته بغرض المشاركة في تصوير الشريط المفبرك، لتقديمه ضمن ملف الحصول على اللجوء في إحدى الدول الأوروبية تحت ذريعة الاضطهاد الديني، حيث تقمص دور أحد أفراد العصابة الذي كان يحمل السلاح الأبيض والقناع الحاجب لملامح الوجه وللمعطيات التشخيصية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما ظل مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، وذلك قبل أن يتم تقديمه صباح اليوم الخميس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

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