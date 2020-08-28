بحار ينجو من غرق قارب للصيد ضواحي الداخلة

هسبريس من الداخلة

علم لدى مصدر أمني بجهة الداخلة وادي الذهب أن السلطات المحلية والبحرية الملكية تمكنتا من إنقاذ بحار، في حين ما يزال البحث متواصلا عن اثنين آخرين كانا برفقته على متن قارب للصيد التقليدي في رحلة لصيد الأخطبوط.

وقال المصدر ذاته إن القارب كان قد انطلق من شاطئ مركز الصيد لاساركا جنوب مدينة الداخلة، الأربعاء، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون عودته، لتباشر السلطات المختصة عملياتها التمشيطية عنه وتعثر على أحد الناجين من الحادث.

ويعرف قطاع الصيد البحري التقليدي منذ مدة توقفا غير مسبوق بكافة مراكز الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب نتيجة سوء الأحوال الجوية.