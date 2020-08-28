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الرئيسية | حوادث | الدرك البحري يوقف مهاجرين غير نظاميين ببليونش

الدرك البحري يوقف مهاجرين غير نظاميين ببليونش

الدرك البحري يوقف مهاجرين غير نظاميين ببليونش
هسبريس من طنجة
الجمعة 28 غشت 2020 - 04:15

تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري، التابعة لميناء طنجة المتوسط، الخميس، من توقيف 11 مهاجرا غير نظامي كانوا بصدد التوجه نحو سبتة انطلاقا من شاطئ بليونش.

وكان الموقوفون قد حاولوا الإبحار بواسطة قارب من نوع "Go-fast" (فئة Casco) قدم من سبتة بهدف نقلهم نحوها انطلاقا من شاطئ بليونش، قبل أن يتم رصدهم من طرف وحدة مراقبة للدرك البحري الملكي كانت بعين المكان.

وقد تم توقيف المعنيين ونقلهم نحو مركز الدرك بميناء الدالية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بينما تم حجز القارب المذكور.

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