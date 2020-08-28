السيطرة على حريق في غابة "غيغاية" بإقليم الحوز

هسبريس ـ مُتابعة

تمت، صبيحة اليوم الجمعة، السيطرة بشكل نهائي على حريق اندلع بغابة "غيغاية" الواقعة بجماعة أغواطيم التابعة لإقليم الحوز، وذلك حسبما علم لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات والتصحر بالحوز.

وقال مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية، في تصريح صحافي، "بناء على آخر المعطيات الواردة من عين المكان، حيث تتواجد فرق عمليات إخماد حريق غابة غيغاية، يمكن القول إنه تمت السيطرة النهائية على الحريق الذي اندلع عند حوالي الساعة الثالثة من زوال يوم أمس".

وأوضح المصدر ذاته أن "الحريق أتى على 54 هكتارا من الغطاء النباتي مكونة من العرعار والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر والأعشاب الثانوية، مخلفا خسائر بيئية ملحوظة".

وأضاف أن الحريق انتشر بسرعة مهولة بفعل هبوب الرياح الجافة "الشرقي"، وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، إلى جانب قابلية اشتعال الغطاء الغابوي. وأشار إلى أن عملية السيطرة على الحريق استوجبت التدخل السريع لعناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والإقليمية والساكنة المحلية.