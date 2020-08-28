24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  2. المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)

  3. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

  4. الجري .. مفتاح السعادة‎ (0)

  5. السجن المؤبد لمقترف "مذبحة المسجد" بنيوزيلندا‎ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | السيطرة على حريق في غابة "غيغاية" بإقليم الحوز

السيطرة على حريق في غابة "غيغاية" بإقليم الحوز

السيطرة على حريق في غابة "غيغاية" بإقليم الحوز
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 غشت 2020 - 12:35

تمت، صبيحة اليوم الجمعة، السيطرة بشكل نهائي على حريق اندلع بغابة "غيغاية" الواقعة بجماعة أغواطيم التابعة لإقليم الحوز، وذلك حسبما علم لدى المديرية الإقليمية للمياه والغابات والتصحر بالحوز.

وقال مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية، في تصريح صحافي، "بناء على آخر المعطيات الواردة من عين المكان، حيث تتواجد فرق عمليات إخماد حريق غابة غيغاية، يمكن القول إنه تمت السيطرة النهائية على الحريق الذي اندلع عند حوالي الساعة الثالثة من زوال يوم أمس".

وأوضح المصدر ذاته أن "الحريق أتى على 54 هكتارا من الغطاء النباتي مكونة من العرعار والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر والأعشاب الثانوية، مخلفا خسائر بيئية ملحوظة".

وأضاف أن الحريق انتشر بسرعة مهولة بفعل هبوب الرياح الجافة "الشرقي"، وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، إلى جانب قابلية اشتعال الغطاء الغابوي. وأشار إلى أن عملية السيطرة على الحريق استوجبت التدخل السريع لعناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والإقليمية والساكنة المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.