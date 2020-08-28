الشرطة تفكك عصابة للاتجار بالمخدرات في أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح الجمعة، ثلاثة أشخاص من بينهم شابة وقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد مصدر أمني مسؤول أن عناصر الشرطة كانت قد أوقفت المشتبه فيهم بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني داخل منزلين بمدينتي أكادير وإنزكان.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهم على 760 كيلوغراما من مخدر "الكيف" و184 كيلوغراما من أوراق التبغ المهرب، و24 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على أسلحة بيضاء وهاتفين محمولين ووثائق تعريفية في اسم الغير، ومبلغ مالي قدره 20800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن الوطني بمدينة إنزكان، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا للمصدر ذاته.

وتم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الجمعة.