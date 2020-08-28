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الرئيسية | حوادث | شبهة الضرب المفضي للموت تجر شابا إلى العدالة

شبهة الضرب المفضي للموت تجر شابا إلى العدالة

شبهة الضرب المفضي للموت تجر شابا إلى العدالة
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 17:08

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

ووفق مصدر أمني، فإن الشرطة القضائية بمدينة العرائش كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية اكتشاف جثة شخص من ذوي السوابق القضائية تم العثور عليها في الشارع العام وعليها علامات العنف باستعمال أداة حادة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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