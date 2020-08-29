الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان بمؤاخذة عون سلطة برتبة مقدم حضري من أجل تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك، وحكمت عليه في الدعوى العمومية بالحبس النافذ ستة أشهر، وغرامة نافذة 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وببراءته من الباقي.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيأة الحكم بعدم قبولها في مواجهة جمعية "أياد نظيفة"، والحكم لفائدة المطالب بتعويض مدني قدره 5000 درهم واسترجاع مبلغ موضوع الحجز.

وكان مواطن في حي "لمزار" بآيت ملول قد بلّغ عبر الخط الأخضر الخاص بتلقي شكايات الرشوة بتعرضه للابتزاز من طرف قائد المقاطعة الرابعة بآيت ملول وعون سلطة، من أجل السماح له بمواصلة أشغال بناء.

وتم الاستماع إلى المشتكي من طرف النيابة العامة باستئنافية أكادير، وجرى نصب كمين لعون السلطة من طرف الشرطة القضائية أسقطه متلبسا بتلقي مبلغ قدره 15 ألف درهم، صرّح بأنه سيوصله إلى القائد، ومبلغ 1000 درهم مقابل وساطته.

وصلة بالموضوع، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالتوقيف المؤقت للقائد المذكور في البحث الذي باشرته المصالح الأمنية والقضائية، إلى حين البت النهائي في الملف الذي أحاله الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير على قاضي التحقيق لمواصلة الاستماع إلى القائد تفصيليا.