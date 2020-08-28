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كُتّاب وآراء
خمسينية تنهي حياتها تحت عجلات قطار بالنّاظور
وضعت امرأة في الخمسينات من عمرها، زوال الجمعة، حدًّا لحياتها بعد إلقاء نفسها أمام عجلات قطار بالسكّة الحديدية القريبة من جعدار إقليم النّاظور.
وانتظرت الهالكة لحظة قدوم القطار لتنفيذ عملية الانتحار، فأصيبت بجروح نتيجة الاصطدام العنيف استدعت نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى الحسني حيث فارقت الحياة.
يذكر أن الهالكة حاولت قبل أسبوع الانتحار بالطّريقة نفسها قبل أن يتدخّل أفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة تصادف وجودهم في المكان، وأقنعوها بالعدول عن قرارها.
ورغم محاولات الدّعم والرّعاية النفسية التي قُدمت للمرأة التي نقلت آنذاك إلى المستشفى، إلّا أنها كانت مصرّة لحظة خروجها منه على وضع حدّ لحياتها.