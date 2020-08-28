أغنية بأسلحة بيضاء توقف أشخاصا بمدينة العرائش

هسبريس من الرباط

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش أن فرقة الشرطة القضائية فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تصوير مقطع فيديو يمس بالإحساس بالأمن، فضلا عن تحديد هويات الأشخاص الذي ظهروا في الشريط وهم ينشدون أغنية حاملين أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وأضاف المصدر ذاته، في بيانٍ توضيحي توصلت به هسبريس، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد الأشخاص الذين ظهروا في الشريط تم توقيفه مساء الخميس، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي للموت، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فضلا عن تحديد مدى تورطه في توثيق الشريط المنشور.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة أيضا، يضيف البيان، "من تشخيص هويات كافة الأشخاص الظاهرين في الشريط، من بينهم شخصان تبين أنهما يشكلان موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا السرقة بالعنف، حيث تتواصل حاليا الأبحاث والتدخلات الأمنية لتوقيفهم".

يُشار إلى أن مصالح الأمن بمدينة العرائش كانت قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدته دقيقتان و51 ثانية، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص ينشدون أغنية "راب"، وهم يحملون أسلحة بيضاء في ظروف تمس بالإحساس بالأمن، وتتضمن تحريضا على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.