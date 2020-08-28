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الرئيسية | حوادث | خلاف مع رجل أمن يتطور إلى ارتكاب خسائر مادية

خلاف مع رجل أمن يتطور إلى ارتكاب خسائر مادية

خلاف مع رجل أمن يتطور إلى ارتكاب خسائر مادية
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 21:50

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها اطّلعت على مقال إخباري مرفوق بمقطع مصور يوثق لخلاف بين شخصين من مستعملي الطريق، تطور إلى إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، تسبب فيها شخص تم تقديمه على أنه يعمل ضابطا للشرطة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "تنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع ما جاء في المقال والشريط المنشورين، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه القضية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة".

وأضاف المصدر ذاته أن "الأبحاث المنجزة في هذا الصدد مكنت من تشخيص هوية مستعمل الطريق المنسوبة إليه تلك الأفعال، ويتعلق الأمر بمفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت".

وورد ضمن البلاغ أن "المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تستعرض خلاصات التحريات والأبحاث الأولية المنجزة حول الشريط والمقطع المصورين، فإنها تؤكد، في المقابل، أنها بصدد انتظار مآل المسطرة القضائية المنجزة حاليا في القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب التدابير الإدارية اللازمة على ضوء ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بوكوص الجمعة 28 غشت 2020 - 22:06
أملنا كبير في مؤسسة الأمن الوطني في تحقيق العدل فيما يتعلق بهذه الحالة التي وصل إليها بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مناصبهم في استعمال الشطط واستغلال السلطة مما يسيء إلى سمعة رجال الشرطة والمؤسسة الأمنية لذا وجب فتح تحقيق في ما يتعلق بالحالة واتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
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7
2 - عبد اللطيف الجمعة 28 غشت 2020 - 22:12
يجب فتح تحقيق
مدا ستكتشفون اكثر مما يظهر
الشطط في استعمال السلطة
يجب طرده
لكن الظاهر غدي ينسيو الامر وكم من امر قضيناه بالصمت
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5
3 - مواطن مغربي الجمعة 28 غشت 2020 - 22:13
يلاحظ صراحة ان المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي يعمل على تطبيق القانون بشكل صارم ولو تعلق الامر بموظفين تابعين للإدارة التي يشرف عليها وهو شيء جيد يعزز من مصداقية ونزاهة الجهاز ويزيد من ثقة المواطن في جهاز الامن الوطني .
كامل التقدير والاحترام للسيد الحموشي ولكافة المسؤولين الغيورين على هذا البلد.
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-4
4 - Ayoub الجمعة 28 غشت 2020 - 22:15
كونه مفتش ممتاز لا يعني تطاوله على القانون.الاضرار بملك الغير يعاقب عليه القانون .
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4
5 - طنجةالعالية الجمعة 28 غشت 2020 - 22:16
للأسف الشديد هادشي ليكاين في أجمل بلد في العالم وما خفي اعظم يجب تغيير عقلية المسؤولين جميعهم في جميع المجالات فعندما تنتظر الفقيه لنتسناو براكتو أدخل الجامع ببلغتو فعلينا الانتظار الاسوء وهذا ما حصدناه من تعليم والصحة بالعربية تاعرابت البلاد لفيها المقدم والقايد عمرها احاربو كرونا عمرها ديماري.
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