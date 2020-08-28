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كُتّاب وآراء
خلاف مع رجل أمن يتطور إلى ارتكاب خسائر مادية
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها اطّلعت على مقال إخباري مرفوق بمقطع مصور يوثق لخلاف بين شخصين من مستعملي الطريق، تطور إلى إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، تسبب فيها شخص تم تقديمه على أنه يعمل ضابطا للشرطة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "تنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع ما جاء في المقال والشريط المنشورين، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه القضية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة".
وأضاف المصدر ذاته أن "الأبحاث المنجزة في هذا الصدد مكنت من تشخيص هوية مستعمل الطريق المنسوبة إليه تلك الأفعال، ويتعلق الأمر بمفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت".
وورد ضمن البلاغ أن "المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تستعرض خلاصات التحريات والأبحاث الأولية المنجزة حول الشريط والمقطع المصورين، فإنها تؤكد، في المقابل، أنها بصدد انتظار مآل المسطرة القضائية المنجزة حاليا في القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب التدابير الإدارية اللازمة على ضوء ذلك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
مدا ستكتشفون اكثر مما يظهر
الشطط في استعمال السلطة
يجب طرده
لكن الظاهر غدي ينسيو الامر وكم من امر قضيناه بالصمت
كامل التقدير والاحترام للسيد الحموشي ولكافة المسؤولين الغيورين على هذا البلد.