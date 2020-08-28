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كُتّاب وآراء
مصرع شخص وجرح شقيقه في حادثة سير بصفرو
أودت حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين صفرو وبولمان، ظهر الجمعة، بسائق دراجة نارية فورا، بينما أصيب شقيقه، الذي كان يمتطي برفقته الدراجة ذاتها، بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحادثة، التي وقعت قرب دوار مزدو ضاحية مركز صنهاجة بإقليم صفرو، نجمت عن اصطدام بين الدراجة النارية المذكورة وسيارة لنقل البضائع.
وبينما تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، أنجزت مصالح الدرك الملكي محضر معاينة حول هذه الحادثة.