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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص وجرح شقيقه في حادثة سير بصفرو

مصرع شخص وجرح شقيقه في حادثة سير بصفرو

مصرع شخص وجرح شقيقه في حادثة سير بصفرو
رشيد الكويرتي في فاس
الجمعة 28 غشت 2020 - 22:07

أودت حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين صفرو وبولمان، ظهر الجمعة، بسائق دراجة نارية فورا، بينما أصيب شقيقه، الذي كان يمتطي برفقته الدراجة ذاتها، بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحادثة، التي وقعت قرب دوار مزدو ضاحية مركز صنهاجة بإقليم صفرو، نجمت عن اصطدام بين الدراجة النارية المذكورة وسيارة لنقل البضائع.

وبينما تمت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، أنجزت مصالح الدرك الملكي محضر معاينة حول هذه الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدو الجمعة 28 غشت 2020 - 23:25
تعازينا الحارة إلى العايلة وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن الله واليه راجعون. ما نراه ونسمع به من حوادث السير المميتة يزيد القلب كمدا. أيها السايقون اتقوا الله في أنفسكم واخوانكم الراجلين. احترموا والتزموا قواعد السياقة جزاكم الله خير.
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2 - مسافر بدراجة نارية الجمعة 28 غشت 2020 - 23:37
ان لله وان اليه راجعون. نصيحة الخوت اصحاب الدراجات النارية يجب الحيطة والحذر من تكون طرييق عامرة وديما ديرو في بالكم انه يقدر شي متهور من اصحاب السيارات او الشاحنات يضوبل ويجيك فاص.هدا اشاهده كل يوم بحكم انني اسافر للعمل بدراجتي النارية وكل يوم عندي 25 كلمتر دهابا و25 كلمتر ايابا والمجموع 50 كلمتر يوميا.وكل يوم عندما استيقض في الصباح اقول ان ربما هدا هو اليوم الأخير. وعندما ارجع مساءا الى البيت احمد الله.
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