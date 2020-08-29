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كُتّاب وآراء
مفرقعات عاشوراء توقع بـ 6 أشخاص في يد الأمن
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية.
وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف أربعة من المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين متفرقتين بمدينة أكادير، متلبسين بترويج هذه المفرقعات، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من توقيف اثنين من مزوديهم بهذه المواد الممنوعة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 10145 وحدة من المفرقعات والشهب النارية من مختلف الأنواع؛ علاوة على مبلغ مالي قدره 3800 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، حسب المصدر ذاته.
وتم إيداع المشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.